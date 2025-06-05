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        Haberler Bilgi Gündem İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: İzmir'de 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        İzmir bayram namazı saati: İzmir'de 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

        Kurban Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar bulundukları illerde bayram namazı saatini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri'nin bayram namazı saatini açıklamasıyla İzmir'de bayram namazının saati netlik kazandı. Peki, İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma günü İzmir bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:44
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        • 1

          Kurban Bayramı'nın gelmesiyle başta İzmir olmak üzere il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri'nin bayram namazı saatlerini paylaşmasıyla İzmir bayram namazı saati de netleşti. Peki, İzmir'de bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 İzmir Kurban Bayramı namazı...

        • 2

          6 HAZİRAN 2025 CUMA İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

          İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat 06.22'de kılınacak.

        • 3

          KURBAN KESMEK İÇİN ABDESTLİ OLMAK GEREKİR Mİ?

          Diyanet İşleri'nin, "Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt şöyle;

          Kurban ibadeti, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için bu ibadeti yerine getirirken abdestli olmak daha faziletlidir.

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