KURBAN KESMEK İÇİN ABDESTLİ OLMAK GEREKİR Mİ?

Diyanet İşleri'nin, "Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt şöyle;

Kurban ibadeti, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için bu ibadeti yerine getirirken abdestli olmak daha faziletlidir.