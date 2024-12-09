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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir açıklarında kaybolan 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        İzmir açıklarında kaybolan 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık'ta su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottan denize düşerek kaybolan 5 düzensiz göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:33
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        Denizde kaybolan düzensiz göçmenlerin cansız bedenine ulaşıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, 9 Aralık 12.00'de Azmak Koyu mevkisinde sahil kıyısında 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin arama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

        6 ARALIK'TA KAYBOLMUŞLARDI

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6 Aralık 22.53'te içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) sevk edilmişti.

        Sahil Güvenlik unsuru tarafından batmak üzere olan lastik bot içinden 21 ve deniz yüzeyinden de 3 olmak üzere 24 düzensiz göçmen kurtarılmış, kurtarılan düzensiz göçmenlerden, 6 kişinin daha denize düştüğü bilgisi edinilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 bot daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmiş, 1 düzensiz göçmen daha deniz yüzeyinde kurtarılmıştı.

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