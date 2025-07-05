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        Haberler Magazin İzleyicinin karşısına çıktı

        İzleyicinin karşısına çıktı

        Dijital platform için hazırlanan 'Gayriresmi', izleyicinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği ve başrollerinde sevilen oyuncular Erkan Meriç ile Rüya Coriç'in yer aldığı projenin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:20
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        İzleyicinin karşısına çıktı
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        Genel hikâyesini Vahdet Erdoğan’ın yazdığı dizinin senaryosunu; Ufuk Cebeci ve Baran Ergün kaleme aldı. Ortalama 7 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak mini dizi, sinema kalitesindeki prodüksiyon detaylarıyla dikkat çekiyor.

        2025 yılının 'Ferhat ve Şirin' beraberliğini konu alan filmde birbirini tam olarak tanımadan aynı evde yaşamaya başlayan çiftin komik hikayesi üzerinde gelişiyor. Ferhat ve Şirin her ne kadar farklı karakterlere sahip olsalar da, mutlu bir birliktelik yaşamaktadırlar. Ferhat’ın ikili bir hayatı vardır. Evde romantik bir aşık, dışarıda korkulan bir mafya lideri… Şirin ise başarılı bir avukattır. Ferhat’ın karanlık tarafından haberdar değildir. Ferhat’ın bu hayatı Şirin’le ilişkisini karmaşık hale getirir.

        Bugüne kadar; 'Nasipse Olur', 'Sil Baştan Kaynanam', 'C Takımı', 'Veda Partisi' ve 'C Takımı 2' gibi gişe ve rayting başarısı elde etmiş filmlerle adından sıkça söz ettiren Greenart Grup, kurduğu Greenart TV dijital kanalıyla birlikte artık YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

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        #Gayriresmi

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