İyi tatiller mesajları: Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için iyi tatiller mesajları ve sözleri
20 Haziran Cuma günü karne alan öğrenciler iyi tatiller mesajlarını birbirine iletmeye başladı. Bu özel gün, öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri çabaların takdir edilmesi ve dinlenme zamanının müjdecisi olarak önem taşıyor. Öğrencilerin yüzlerini güldürecek ve motivasyonlarını artıracak en anlamlı iyi tatiller mesajlarını sizin için derledik. İşte 2025 yılına özel iyi tatiller mesajları...
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Karne günü heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaz tatiline girerken iyi tatiller mesajları için araştırmalarına başladı. Veliler ve öğretmenler, motive edici ve anlamlı karne sözleriyle öğrencilerin bu heyecanına ortak oluyor. İşte anlamlı, kısa ve uzun, farklı, en güzel iyi tatiller mesajları
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İYİ TATİLLER MESAJLARI 2025
Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!
Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!
Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!
Disiplinli çalışman ve gösterdiğin gayret seni bu noktaya getirdi. Başarılarının devamını dilerim, iyi tatiller!
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Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!
Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.
"Bu güzel karnenle tüm aile olarak gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. İyi tatiller ve dinlenmenin keyfini çıkar!"
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"Öğrencimiz [Öğrencinin Adı], seni bu başarılı yılın sonunda tebrik ederim. Bu karne, çalışmalarının ve emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İyi tatiller ve dinlenmeyi hak ettin!"
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"Sevgili [Öğrencinin Adı], başarılarınızı ve emeklerinizi kutlarım! Her daim yanınızda olacağımı unutmayın. İyi tatiller!"