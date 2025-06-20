Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İYİ TATİLLER MESAJLARI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için iyi tatiller mesajları ve sözleri

        İyi tatiller mesajları: Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri için iyi tatiller mesajları ve sözleri

        20 Haziran Cuma günü karne alan öğrenciler iyi tatiller mesajlarını birbirine iletmeye başladı. Bu özel gün, öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri çabaların takdir edilmesi ve dinlenme zamanının müjdecisi olarak önem taşıyor. Öğrencilerin yüzlerini güldürecek ve motivasyonlarını artıracak en anlamlı iyi tatiller mesajlarını sizin için derledik. İşte 2025 yılına özel iyi tatiller mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Karne günü heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaz tatiline girerken iyi tatiller mesajları için araştırmalarına başladı. Veliler ve öğretmenler, motive edici ve anlamlı karne sözleriyle öğrencilerin bu heyecanına ortak oluyor. İşte anlamlı, kısa ve uzun, farklı, en güzel iyi tatiller mesajları

        • 2

          İYİ TATİLLER MESAJLARI 2025

          Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!

          Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!

          Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!

          Disiplinli çalışman ve gösterdiğin gayret seni bu noktaya getirdi. Başarılarının devamını dilerim, iyi tatiller!

        • 3

          Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

          Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

          "Bu güzel karnenle tüm aile olarak gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. İyi tatiller ve dinlenmenin keyfini çıkar!"

        • 4

          "Öğrencimiz [Öğrencinin Adı], seni bu başarılı yılın sonunda tebrik ederim. Bu karne, çalışmalarının ve emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İyi tatiller ve dinlenmeyi hak ettin!"

        • 5

          "Sevgili [Öğrencinin Adı], başarılarınızı ve emeklerinizi kutlarım! Her daim yanınızda olacağımı unutmayın. İyi tatiller!"

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Habertürk Anasayfa