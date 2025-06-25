İtalyanlar, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı maaş teklifini duyurdu!
Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefler belirleyen ve kadro planlamasına başlayan Galatasaray için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyanlar, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı maaş teklifini duyurdu. İşte detaylar...
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Leroy Sane'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, şimdi de orta sahaya transfer için gaza bastı.
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Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, 31 yaşındaki milli oyuncuya yıllık 10 milyon Euroluk bir sözleşme teklifinde bulundu.
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30 MİLYONLUK BEKLENTİ
Haberin detaylarında ise Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için beklentisinin 40 milyon Euro olduğu ancak 30 milyon Euro civarında bir teklife de onay verebileceği belirtildi.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre ise millî futbolcunun, Cimbom'un teklifinden etkilendiğine ve teklifin cazibesine kapıldığı iddia edilmişti.
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Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Inter'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
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