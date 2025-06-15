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        Haberler Spor Futbol İtalya Milli Takımı'nda Gattuso dönemi! - Futbol Haberleri

        İtalya Milli Takımı'nda Gattuso dönemi!

        İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:26
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        İtalya'da Gattuso dönemi!
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        İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin ayrılığının ardından göreve Gennaro Gattuso geldi.

        Son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso, İtalya'dan gelen teklifi kabul etti ve milli takımın yeni teknik direktörü oldu.

        İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör olarak görev alan Gianluigi Buffon, "Gattuso, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. En iyi kararı verdik." dedi.

        Gennaro Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde; Palermo, Girit, Pisa, Milan U19, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split'te görev yaptı.

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