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SON DAKİKA: İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'nın başkenti Roma'da sendikaların çağrısı ile toplanan yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü.

17.10.2021 - 09:32 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İtalya'da işçi sendikaları, başkent Roma'da "Faşizm bir daha asla" adıyla miting düzenledi.  

  • İtalya Genel İş Konfederasyonu ve diğer işçi sendikalarının organizasyonuyla başkentin San Giovanni Meydanı'nda düzenlenen, organizatörlere göre 200 bin, emniyet kaynaklarına göre 50 bin kişinin katıldığı mitingde CGIL Genel Merkezi'nin saldırıya uğramasına ve faşizme tepki gösterildi.

  • CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, mitingde yaptığı konuşmada, "Bu, herkes için demokrasiyi savunan bir gösteri. Temamız bu. CGIL’e saldırı, tüm sendikalara ve aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Ve biz burada birini savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve genişletmek için buradayız." dedi.

  • Mitingde faşist grup FN'nin kapatılması çağrıları da yapılırken "Faşizme hayır", "Faşizm bir daha asla" ve "Daha fazla iş" yazılı dövizler dikkati çekti.

     

  • Faşizm karşıtı mitinge ülkenin önde gelen siyasi isimleri de katılarak destek verdi. 

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