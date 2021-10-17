İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, mitingde yaptığı konuşmada, "Bu, herkes için demokrasiyi savunan bir gösteri. Temamız bu. CGIL’e saldırı, tüm sendikalara ve aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Ve biz burada birini savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve genişletmek için buradayız." dedi.