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        Haberler Dünya İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü | Dış Haberler

        İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü

        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, sabah saatlerinde güçlü bir şekilde kül ve lav püskürttü. Yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de "kırmızı kodlu" uyarı yayınlandı. Yanardağ etrafındaki turistlerin de bölgeden kaçtığı anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:23
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        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
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        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

        İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

        Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.

        TURİSTLERİN KAÇIŞI KAYDEDİLDİ

        Etna Yanardağı etrafındaki turistlerin, yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

        KÜL BULUTU 5 KM YÜKSEKLİĞE ERİŞTİ

        İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

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        Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi.

        DÜN GECEDEN BU YANA VOLKANİK SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

        Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

        Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

        Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de “kırmızı kodlu” uyarı yayınlandı.

        Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

        Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

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