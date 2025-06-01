Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Gazze'deki halkın açlık çekmesine tepki gösterdi | Dış Haberler

        İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Gazze'deki halkın açlık çekmesine tepki gösterdi

        İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de halkın, çocuk yaşlı demeden açlığa mahkum edilmesinin "insanlık dışı" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:51 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Cumhurbaşkanından Gazze tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946 yılında yapılan halk oylamasıyla monarşiden cumhuriyet rejimine geçilmesi sebebiyle her yıl 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Mattarella, Quirinale Sarayı'nda İtalya'ya akredite ülke ve uluslararası kuruluşların diplomatik temsilcilerine resepsiyon verdi.

        Mattarella, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye uluslararası yardımların ulaştırılması için ivedilikle yollar açmasını umduğunu belirterek, "Çocuklardan yaşlılara kadar bütün bir halkın açlığa mahkum edilmesi insanlık dışıdır." dedi.

        Filistin topraklarının aşındırılmasının da ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Mattarella, "Filistinlilerin, belirli ve tanımlı sınırlar içinde kendi yurtlarına sahip olma hakları vardır. Gazzelilere, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının reddedilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

        Mattarella, İsrailli esirlerin de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

        Cumhurbaşkanı Mattarella, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Düşüncelerimiz, üç yılı aşkın süredir Rusya Federasyonu'nun saldırısına karşı kararlılıkla direnen Ukrayna'ya yöneliyor. Kiev'e olan sarsılmaz ve kararlı desteğimizi teyit ederken, adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Habertürk Anasayfa