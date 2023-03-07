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İsviçre yasaları Toblerone paketini etkiledi

Üretim fabrikasının bir kısmını İsviçre'den Slovakya'ya taşıyan Toblerone, İsviçre yasaları gereği paketinde değişiklik yapacak

Giriş: 07.03.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre yasaları Toblerone paketini etkiledi
İsviçre yasaları Toblerone paketini etkiledi
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Toblerone üreticileri, üretim fabrikasının bir kısmını Slovakya'ya taşırken, çikolata ambalajından İsviçre'nin ünlü Matterhorn Dağı ve İsviçre bayrağının görsellerini çıkarıyor.

Mondelez International, Toblerone ürünlerinin ambalajının "İsviçre" kurallarına uyarlama sürecinde olduklarını açıkladı.

Associated Press'in haberine göre, Mondelez sözcüsü Livia Kolmitz bir e-postada, "Ambalajın yeniden tasarımı, geometrik ve üçgen estetikle tutarlı, modernize edilmiş bir dağ logosu sunuyor" dedi.

Haziran ayında şirket, bazı Toblerone çikolatalarının üretimini, maliyetin daha düşük olduğu Slovakya'ya taşıyacağını duyurmuştu.

2017'de İsviçre'de kabul edilen bir yasaya göre, süt bazlı ürünler sadece İsviçre'de üretilmediği sürece ulusal sembolleri kullanması yasak.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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