İsviçre'de bisiklet tüneli açıldı

İsviçre'nin Zürih şehrinde, Bisiklet Haftası kutlamaları kapsamında, bisikletler için özel bir tünel hizmete girdi.

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Tren yolu durağının altında bulunan tünelin, elektrikli araçlar ve bisikletler için inşa edildiği ifade edildi.

Uzunluğu 440 metre uzunluğunda olan tünelin genişliği ise 6 metre olarak belirtildi.

Elektrikli motosikletler ve bisikletlerin 20 km hızın altında tünelde seyahat edebileceği belirtilirken, girişinde 1240 bisikleti barındırabilecek bir park alanı bulunuyor.

Tünelde ayrıca, seyahatin daha iyi bir şekilde sağlanması için LED ışıklardan da faydalanıldığı aktarıldı.