Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 2024–2025 sezonu formalarının, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.