Trabzonspor'un yeni sezon formaları
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarını tanıttı.
Giriş: 04.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:43
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarını tanıttı.
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 2024–2025 sezonu formalarının, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.
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