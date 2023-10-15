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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İşte EURO 2024 yolculuğumuz - Futbol Haberleri

        İşte EURO 2024 yolculuğumuz

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi! İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan Milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı. İşte Ay-Yıldızlıların EURO 2024 yolculuğu

        İnanç Ergülen
        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 15.10.2023 - 23:58 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:58
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        • 1

          Tarih 9 Ekim 2022... A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kuraları, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde çekildi. Kuraya 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

        • 2

          A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk sınavında Ermenistan'ı deplasmanda devirdi. Ozan'ın ters vuruşu Ay-Yıldızlılara büyük bir şok yaşatırken Orkun ceza sahası dışından bulduğu golle skora denge getirdi.

        • 3

          Kerem, sonucu ilan eden isim oldu. Mert ise kritik kurtarışlara imza attı. Futbol beklentileri karşılamasa da Milliler, 8 maçlık seriye 3 puanla başlayıp zirveye kuruldu.

        • 4

          EURO 2024 elemelerinde Ermenistan galibiyeti ile başlayan Milliler, ikinci maçında Hırvatistan'a boyun eğdi. Fırtına gibi başlayıp, Cengiz ve Kerem'le golün kıyısından döndük. 20'de konuk takımı öne geçiren Kovacic, 45+4'te yeniden sahneye çıkıp Mert'ten dönen topu ağlara gönderdi. Galler'in de Letonya'yı 1-0 yenmesiyle birlikte grupta 3. sıraya geriledi.

        • 5

          90+5'TE KRİTİK GALİBİYET

          Letonya deplasmanında 90+5'te 3 puanı hanesine yazdıran Millilerimiz, EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        • 6

          Abdülkerim'in golüne, Emsis cevap verdi. Cengiz ile bir kez daha skor üstünlüğü yakaladık. 83'te 10 kişi kalan rakip, 90+4'te Tobers ile yine eşitliği yakaladı. 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci sonucu ilan etti.

        • 7

          ERMENİSTAN BİZE ÇALIŞTI

          D Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galler, evinde Ermenistan'a 4-2 mağlup oldu. Galler'in gollerini James ve Wilson, Ermenistan'ın golerini ise Zelarrayan (2) ve Mamedova (2) kaydetti.

        • 8

          SAMSUN'DA GALLER ZAFERİ

          EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı son dakika golüyle yenen A Milli Takım, Galler'i de yıkıp maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

        • 9

          Letonya sınavından özellikle savunma sıkıntıları açısından çıkarılan derslere 4-2-3-1'den 4-3- 3'e dönerek yanıt vermeye çalışan millilerimiz bu kez hücumda tıkandı. Zeki Çelik'in iptal edilen golü dışında ilk yarı 1-2 yarım gol şansı sayılabilecek pozisyon yakaladı, Galler'e ise şans tanımadı. 41'de Morrell'in kırmızı kartıyla sayı avantajını eline alan Milliler'in, ikinci yarıda iştahı da arttı.

        • 10

          Galler savunmaya çekilince daha rahat top yapmaya başladık. Oyunun seyri ise değişiklikler sonrası geldi. Hakan penaltı kaçırdı, Umut'un golü sayılmadı, talihsizliklerin peşimizi bırakmadığı gecede kilidi, milli takımın gol nöbetini devralan Umut açtı. 80'de Arda'nın akıllara kazınacak golü ise rahatlamamızı ve galip gelmemizi sağladı. Millilerimiz bu sonuçla yıllar sonra bir şampiyonaya işimizi şansa bırakmadan gidebilmemizin yolunu açtı.

        • 11

          4 maçta 3. galibiyetini alan Türkiye, Almanya yolunda büyük avantaj yakalalıyordu...

        • 12

          TADIMIZ KAÇTI

          Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Grup Elemeleri'ndeki 5. maçında Ermenistan karşısında beklenmedik bir beraberlik alıp avantaj kaybetti. Tutuk başlayan Milliler, bir türlü pozisyon üretemedi. 49'da Dashyan, Ermenistan'ı öne geçirdi. Son bölümde baskımız artarken 88'de Bertuğ ile eşitliği bulduk ama galibiyet gelmedi. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, Letonya'yı 5-0 devirdi.

        • 13

          Teknik direktör Stefan Kuntz, ilk 11 tercihi ile herkesi şaşırttı. Kazımcan'ı kadroya almayan Alman çalıştırıcı, sol bekte Cenk Özkaçar'ı tercih etti. Orta sahada Salih Özcan beklenirken İsmail Yüksek'e forma veren Kuntz, hücumda da Bertuğ ile Barış Alper arasındaki tercihini Galatasaraylı oyuncudan yana kullandı.

        • 14

          SOĞUK SAVAŞ

          A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nin beşinci haftasında liderliği kaybederken hazırlık maçındaki Japonya yenilgisi de okları, Stefan Kuntz'a çevirdi. Belçika'da açıklamalar yapan Kuntz, Milli Takım'a seçilen bazı oyuncuları isim vermeden eleştirirken "Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" ifadelerini kullandı. Milli oyuncular ile Kuntz arasında adeta 'soğuk savaş' çıktı!

        • 15

          Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

        • 16

          Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerce Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.

        • 17

          HOŞ GELDİN MONTELLA

          Kuntz ile yollarını ayıran Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki hoca, A Milli Takım’ın başındaki ilk sınavını 12 Ekim’de Hırvatistan’a karşı verecekti...

        • 18

          BEKLE BİZİ ALMANYA

          A Milli Takımımız, evinde 2-0 yenildiği Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda yeniden liderliğe yükseldi.

        • 19

          Ay-Yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella farkını hissettirdi. Türkiye grup aşamasındaki en iyi futbolunu sergileyerek Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e bir adım daha yaklaştı. 85 milyonu ayağa kaldıran gol, Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

        • 20

          A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım atarken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik anlayışı da alkış topladı. Takımla sadece üç gün antrenman yapma şansı bulan İtalyan teknik adam, kısa sürede analizlerini yapıp Hırvatistan'ı çözdü. Oyuncularını planına inandıran ve geçiş oyununda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i çok iyi kullanan Montella, motivasyon konusunda da başarılı bir hoca olduğunu kanıtladı.

        • 21

          Karşılaşma sonrası Montella, Barış Alper'in attığı golün planları dahilinde gerçekleştiğini belirterek, "Maçtan önce 'Derine koşan oyuncular bu maçta bizim için çok önemli, Barış'ı kullanacağız ve onların iki stoperi yetişemeyecek' diye söylemiştim. Öyle bir pozisyon da denk geldi." dedi.

          Gözler Konya'da oynanacak olan Letonya maçına çevrildi...

        • 22

          Ve EURO 2024'teyiz... Bekle bizi Almanya! A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti ve EURO 2024'e gitme hakkı kazandı. Milli Takım'da goller 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2'de Cenk Tosun ile 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

        • 23

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Millileri Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik adam oldu. A Milli Takım, 5 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonaları'na daha önce 3 kez Fatih Terim'le, 1'er kez de Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde katılma başarısı gösterdi.

        • 24

          LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ MAĞLUP ETTİK

          A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile iç sahada 4 maça çıkan milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

        • 25

          FİNAL MAÇI BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA

          Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

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