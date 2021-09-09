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İşte Dilara Korkmaz'ın sevgilisi - Magazin haberleri

Dilay Korkmaz, kardeşi Dilara Korkmaz ile paylaştı: Bir eve iki Miss Turkey!

Miss Turkey 2021 güzeli seçilen Dilara Korkmaz, 2010'da aynı yarışmada dereceye giren ablası Dilay Korkmaz'ın ardından evlerine ikinci kez Mis Turkey tacı getirdi

09.09.2021 - 02:49 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçeklenen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

  • "BİR EVE İKİ MISS TURKEY"

    Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.

  • TAKİPÇİSİ ARTIYOR

    Dilara Korkmaz'ın tacı takmasından sonra ise sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Korkmaz'ın takipçisi sayısı 20 bine ulaştı.

  • SEVGİLİSİ MÜHENDİS

    Korkmaz'ın 5 yıldır maden mühendisi Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşadığı öğrenildi.

  • Mİss Turkey 2021 güzelinin annesi ve ablasına olan benzerliği de dikkat çekti.

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