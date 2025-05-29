İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları'na kulüp başkanları da katıldı

İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yılı Kutlamaları, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonla gerçekleşti. Programa T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, T.C. İçişleri Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı da katıldı.

REKLAM advertisement1 Türk futbol ailesinin önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlikte Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) ve Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Koç, Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan ve Çaykur Rizespor A.Ş. Başkanı İbrahim Turgut da hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada katılımcıları ve tüm İstanbul halkını selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci'de kapılarını açan 4 yeni millet bahçesinin İstanbul, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmaları temennisinde bulundu.