İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Enerji Müzesi'nde İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi açıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

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İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi ile ilk kez bir arada sunulan harita ve paftalar, yeni bir İstanbul okumasına ana kaynak oluşturuyor. Sergideki; İstanbul harita ve paftaları, 1914 - 1970 yıllarındaki şehirleşmenin ivme kazanmasıyla İstanbul'un değişimine yeni bir bakış açısı sunuyor. Haritaların teknik ve kartografik özelliklerinin ön plana çıkarılmasının ötesinde, estetik açıdan sergilenmesi de tüm ziyaretçileri İstanbul'u anlamaya davet ediyor.

Açılışta birer konuşma yapan; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, sergide yer alan harita ve paftaların İstanbul'un tarihindeki önemine dikkat çekti.

Silahtarağa Elektrik Santrali'nin açıldığı 1914'ten, kapandığı 1983'e kadarki süreçte üretilen elektrik rotasını gösteren harita ve planlar birçok kartografik özelliğe sahip.

İstanbul'un 100 yıllık mimari, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin İstanbul harita ve paftaları üzerinden okunduğu ve elektriğin bu değişim kanalları üzerindeki etkisini ortaya çıkaran Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu, İstanbul şehir planına yön veren Charles Edward, Alman Mavileri, Necip Bey, Jacques Pervititch, Suat Nirven ve Hanry Prost haritalarını adeta tamamlar nitelikte.

Sigortacılık veya şehir planı esasıyla çizilen bu haritaların devamı niteliğindeki Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu İstanbul'un her semtini, bunların aydınlanmasını ve gelişimini gösteren yegâne harita grupları. Silahtarağa Elektrik Santrali, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Enerji Müzesi'ne dönüştürüldü. Bu haliyle Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu, 20'nci yüzyıl İstanbul'una ilişkin mevcut harita koleksiyonlarının neredeyse tamamından daha geniş bir alan ve tarih aralığını kapsarken; mevcut sayısı itibarıyla en geniş koleksiyonu oluşturuyor. 20'nci yüzyıl İstanbul Haritaları restorasyonu 'Silahtarağa Sözlü Tarih' ve 'Ameli Elektrik Tıpkı Basım' projeleriyle birlikte Paribu - Silahtarağa Arşiv ortaklığında sürüyor. İSTANBUL'UN AYDINLIK YÜZÜ SERGİSİ'NİN YARATICI VE KURGULAYICI EKİBİ ♦ Volkan Çetin ♦ Amed Gökçen ♦ Lale Duruiz ♦ Aren Çopur ♦ Ceren Orman ♦ Elma Bally Alsoufi ♦ Melike Özmen ♦ Ece Balkan ♦ Anas Alshami ♦ Aya Hittou ♦ Ege Uymaz ♦ Leillan Farsi ♦ Çağrı Han ♦ Cansu Şimşek ♦ Başak Koşanay ♦ Beyzanur Dinç ♦ Elif Nihan Ertürk ♦ Melisa Çelik ♦ Murat Meşebüken Silahtarağa Elektrik Santrali'nin 1920'de çekilmiş bir fotoğrafı. REKLAM