Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi' açıldı

        İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi' açıldı

        İstanbul'un Aydınlık 100'ü adlı sergi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergideki; İstanbul harita ve paftaları, 1914 - 1970 yıllarındaki şehirleşmenin ivme kazanmasıyla İstanbul'un değişimine yeni bir bakış açısı sunuyor

        Giriş: 27.05.2025 - 09:04 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un Aydınlık 100'ü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Enerji Müzesi'nde İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi açıldı.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.
        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi ile ilk kez bir arada sunulan harita ve paftalar, yeni bir İstanbul okumasına ana kaynak oluşturuyor. Sergideki; İstanbul harita ve paftaları, 1914 - 1970 yıllarındaki şehirleşmenin ivme kazanmasıyla İstanbul'un değişimine yeni bir bakış açısı sunuyor. Haritaların teknik ve kartografik özelliklerinin ön plana çıkarılmasının ötesinde, estetik açıdan sergilenmesi de tüm ziyaretçileri İstanbul'u anlamaya davet ediyor.

        Açılışta birer konuşma yapan; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, sergide yer alan harita ve paftaların İstanbul'un tarihindeki önemine dikkat çekti.

        Silahtarağa Elektrik Santrali'nin açıldığı 1914'ten, kapandığı 1983'e kadarki süreçte üretilen elektrik rotasını gösteren harita ve planlar birçok kartografik özelliğe sahip.

        İstanbul'un 100 yıllık mimari, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin İstanbul harita ve paftaları üzerinden okunduğu ve elektriğin bu değişim kanalları üzerindeki etkisini ortaya çıkaran Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu, İstanbul şehir planına yön veren Charles Edward, Alman Mavileri, Necip Bey, Jacques Pervititch, Suat Nirven ve Hanry Prost haritalarını adeta tamamlar nitelikte.

        Sigortacılık veya şehir planı esasıyla çizilen bu haritaların devamı niteliğindeki Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu İstanbul'un her semtini, bunların aydınlanmasını ve gelişimini gösteren yegâne harita grupları.

        Silahtarağa Elektrik Santrali, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Enerji Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Bu haliyle Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu, 20'nci yüzyıl İstanbul'una ilişkin mevcut harita koleksiyonlarının neredeyse tamamından daha geniş bir alan ve tarih aralığını kapsarken; mevcut sayısı itibarıyla en geniş koleksiyonu oluşturuyor.

        20'nci yüzyıl İstanbul Haritaları restorasyonu 'Silahtarağa Sözlü Tarih' ve 'Ameli Elektrik Tıpkı Basım' projeleriyle birlikte Paribu - Silahtarağa Arşiv ortaklığında sürüyor.

        İSTANBUL'UN AYDINLIK YÜZÜ SERGİSİ'NİN YARATICI VE KURGULAYICI EKİBİ

        Volkan Çetin

        Amed Gökçen

        Lale Duruiz

        Aren Çopur

        Ceren Orman

        Elma Bally Alsoufi

        Melike Özmen

        Ece Balkan

        Anas Alshami

        Aya Hittou

        Ege Uymaz

        Leillan Farsi

        Çağrı Han

        Cansu Şimşek

        Başak Koşanay

        Beyzanur Dinç

        Elif Nihan Ertürk

        Melisa Çelik

        Murat Meşebüken

        Silahtarağa Elektrik Santrali'nin 1920'de çekilmiş bir fotoğrafı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Bilgi Üniversitesi
        #Enerji Müzesi
        #İstanbulun Aydınlık 100ü Sergisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Habertürk Anasayfa