BEDAŞ duyurdu! 14 Aralık'ta İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!
BEDAŞ İstanbul Avrupa yakası kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün duyuruyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 14 Aralık Perşembe günü İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 14 Aralık Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...
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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. Planlı kesintiler ve çalışma yapılacak olan İstanbul'un 18 ilçesi BEDAŞ tarafından duyruuldu. İşte 14 Aralık 2023 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler...
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14 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan elektrik kesintileri AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.
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14 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
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