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        Haberler Gündem İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi! 14 Aralık 2023 Perşembe AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti yapılacak ilçeleri açıkladı!

        BEDAŞ duyurdu! 14 Aralık'ta İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!

        BEDAŞ İstanbul Avrupa yakası kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün duyuruyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 14 Aralık Perşembe günü İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 14 Aralık Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:07
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