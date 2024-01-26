Haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Gerek araç arızası gerek yol çalışması sebebiyle kentin pek çok noktasında trafik felç oldu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.10'da yüzde 80 olarak ölçüldü. İşte, 26 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...