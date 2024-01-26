İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durum bilgisi
İstanbul trafik durumu mesai çıkış saati ile beraber yoğunlaştı. Megakent'te TEM FSM Anadolu-Avrupa ve D100 Şirinevler-İncirli Yönü, 1 şerit araç trafiğine kapandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.10 itibarıyla yüzde 80'i buldu. İşte, 26 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu
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Haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Gerek araç arızası gerek yol çalışması sebebiyle kentin pek çok noktasında trafik felç oldu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.10'da yüzde 80 olarak ölçüldü. İşte, 26 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...
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İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU
TEM FSM Anadolu-Avrupa Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. D100 Şirinevler-İncirli Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi. Bölgelerdeki trafik yoğunlaşmakta.
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D100 Uzunçayır'da her iki yönde yol şeritler bakım-onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebilecekler.
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Ayrıca Dudullu Caddesi-Dudullu Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit traiğe kapalı. Ekip sevk edildi.