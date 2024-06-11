İstanbul trafiğinde dehşet anları: Önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırıp araca da zarar verdi. zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 1
İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan kavgalardan biri bu kez de Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda yaşandı.
- 2
İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti.
- 3
Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi.
-
- 4
O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.