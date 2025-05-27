İstanbul trafiğe kapalı yollar 27 Mayıs 2025 Salı günü yola çıkacak sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Buna göre Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan gibi yollar trafiğe kapatılacak olup sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Bağdat Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.