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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 18 Temmuz 2025 Cuma: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama: 18 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Zaman zaman İstanbul'un bazı bölgelerine planlı yapılan bakım çalışmalarını nedeniyle su verilemiyor. Peki, "18 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 18 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 01:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:50
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          İstanbul'da sular ne zaman gelecek, sorusu günün en çok araştırlan konuları arasında yer aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 18 Temmuz 2025 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul genelinde yaşanacak su kesintisi programı...

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          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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