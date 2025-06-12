Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 13 Haziran Cuma günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, gece yarısı İstanbul deprem ile sallandı. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 13 Haziran 2025 son depremler listesi.