İstanbul, Sivas ve Kütahya'da deprem! 12 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla nerede deprem olduğu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün İstanbul, Sivas ve Kütahya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 12 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.
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Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 12 Haziran Perşembe günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, gece yarısı İstanbul deprem ile sallandı. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 12 Haziran 2025 son depremler listesi.
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KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:48'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.34 kilometre derinliğinde ölçüldü.
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 09:44'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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SİVAS'TA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:33'te Sivas Gürün merkezli bir deprem meydana geldi.
2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Saat 04:17'de Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 19.05 kilometre uzaklıktaki sarsıntı, yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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12 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-06-12 11:48:03 39.22361 28.98889 12.34 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-06-12 09:44:47 40.21889 24.19028 10.75 ML 2.9 Ege Denizi
2025-06-12 06:03:53 38.8725 37.50889 7.0 ML 2.9 Gürün (Sivas)
2025-06-12 04:17:31 40.85972 28.3875 4.9 ML 2.8 Marmara Denizi - [19.05 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-12 02:33:42 40.84389 28.36361 8.36 ML 3.5 Marmara Denizi - [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-12 01:43:16 35.71306 26.15556 6.63 ML 2.5 Ege Denizi - [159.22 km] Datça (Muğla)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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