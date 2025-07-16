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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul polisinden "huzur" uygulaması - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

        İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 16.07.2025 - 21:57
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        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
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        Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

        Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimde ekipler Kuşdili Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurdu.

        Uygulama kapsamında 3 sürücüye ters yönden geldikleri için, 1 motosiklet sürücüsüne ise ehliyeti olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

        Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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