'İstanbul My Love' yayına hazır

İstanbul’un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde; Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı orijinal mini dizi 'İstanbul My Love' (İstanbul Aşkım), 19 Haziran’dan itibaren yalnızca Go Türkiye’nin YouTube kanalında yayınlanacak.

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ORTA DOĞU VE AVRUPA’DA DA İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

İstanbul’un dünyada tanıtımı adına çekilen, Orta Doğu ve Avrupa'nın içinde yer aldığı farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşacak olan mini dizi, dijital kampanya stratejisiyle yurt dışındaki izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İZLEYİCİLERİ DUYUSAL BİR KEŞFE ÇIKARACAK Yaklaşık 3'er dakikalık 10 bölümden oluşan 'İstanbul My Love', İstanbul’un estetik ruhunu, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü bir görsellikle izleyiciye sunuyor. Tamamı İstanbul’da çekilen mini dizi, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin en ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyicileri, duyusal bir keşfe çıkaracak. Her sahne, İstanbul’un hafızasını ve kalp atışını hissettiren görsel bir deneyim sunuyor.

Yönetmenliğini, Ozan Açıktan’ın üstlendiği 'İstanbul My Love' (İstanbul Aşkım); Engin Akyürek ile Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi usta oyuncuları bir araya getirdi.

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UYUMAYAN BiR ŞEHiRDE DOĞAÇLAMA YAKALANAN İKİ KALP

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği 'İstanbul' (Afra Saraçoğlu), yapay zekâ üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın bile programlanabileceğine inanan genç bir girişimcidir. Yazılımını, başarılarıyla tanınan ancak duygusal dünyasını kapalı tutan iş insanı 'Tan’a (Engin Akyürek) sunar. 'Tan', İstanbul’un algoritmasına meydan okuyarak üç randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif eder. Eğer bu deney başarılı olursa, genç kadının şirketine yatırım yapacaktır.

Yapay zekâ destekli bu aşk deneyi zamanla her iki karakter için de duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşür. 'Tan', çıktığı her buluşmada aslında tek bir sorunun cevabını arar: Aşk gerçekten programlanabilir mi? Yoksa bu algoritma, onu, en başından beri karşısında duran 'İstanbul’a mı götürecektir? Türkiye’nin tanıtımı mini diziyle yapılacak