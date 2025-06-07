Türkiye’nin tanıtımı; 'Antalya Gambit'te

Türkiye’nin tanıtımı artık mini diziyle yapılacak!

Deniz, kum, güneş, tarih, kültür ve gizem dolu bir hikâye... 'Antalya Gambit' yayında!

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Turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya bu defa oldukça farklı bir yöntemle, ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak.

'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizi GoTürkiye'nin YouTube sayfasında izleyicilerle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü 'Lara' rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar 'Deniz 'rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi.

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Mini dizi ile Antalya yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikâyenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini Türk Rivierası’nın kalbi Antalya’ya çekmeye hazırlanıyor.

'Antalya Gambit', 'Lara'nın (Meryem Uzerli) lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar 'Deniz'in (Kaan Urgancıoğlu) hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de, dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor.

REKLAM DİZİNİN ZAMANSIZ YILDIZI ANTALYA 10 bölümlük 'Antalya Gambit', sürükleyici hikâyesinin yanı sıra Antalya'nın büyüleyici özellikleriyle de öne çıkıyor. Nefes kesen manzaraları, ışıltılı kıyı şeritleri, ılıman Akdeniz iklimi ve köklü kültürel mirasıyla uzun zamandır dünya çapında gezginler için yıl boyunca bir ilham kaynağı olan Antalya, bu defa da 'Antalya Gambit'e ev sahipliği yaptı. Antalya, keşif, stil ve ruhla dolu, Türk Rivierası'nın büyüleyici bir portresini çiziyor. TURİZM TANITIMINDA DÜNYA MARKASI GOTÜRKİYE Türkiye, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından oluşturulan GoTürkiye markası ile turizm tanıtımında bir dünya markası haline geldi. Türkiye, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan GoTürkiye ile YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında en fazla takipçiye sahip ülkelerden biri konumunda. TGA tarafından hazırlanan 'Antalya Gambit', turizmde dünya markası haline gelen GoTürkiye'nin YouTube sayfasından izlenebilir.