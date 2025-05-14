İstanbul Modern Sinema’da müzik yolculuğu

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı mayıs programında, müziğin sinemayla buluştuğu bir özel bir seçki sunuyor. 10 filmden oluşan “Aç Sesini” başlıklı program, müziği merkeze alan belgesel ve kurmaca filmlerle dikkat çekiyor. Kameraların müziğe çevrildiği, anlatıların notalarla örüldüğü bu yapımlar, müzik tarihine yön vermiş ancak gölgede kalmış hikâyeleri, grupları ve müzisyenleri izleyiciyle buluşturuyor.

2024’ün en iyi filmi

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Seçkide, Amerikan indie rock grubu Pavement üzerine çekilen yaratıcı belgesel Pavements, caz piyanisti Keith Jarrett’ın efsanevi The Köln Concert albümünün izini süren Köln 75 ile İstanbul’un kulüp ve dans müziği tarihine ışık tutan Vibe Istanbul yer alıyor. Doğaçlama müzikle hayal gücü arasındaki bağı keşfe çıkan Sound Dreams of Istanbul ve 1960 yılında Kongo’daki darbeyi caz müziği eşliğinde anlatan, Screen Daily tarafından 2024’ün en iyi filmi seçilen Bir Darbenin Soundtrack’i de programın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor.

90’lardan günümüze İstanbul’un gece hayatını ve dans-müzik sahnesini keşfe çıkaran Vibe İstanbul filminin yönetmenleri Nefise Motlaq ve Saeed Nasiri, 31 Mayıs Cumartesi günü gösterime katılacak. REKLAM PROGRAM KÖLN 75, 2025 Yönetmen: Ido Fluk Oyuncular: Mala Emde, John Magaro, Michael Chernus Keith Jarrett’ın 1975 Köln Operası’nda verdiği efsanevi solo konserine odaklanan bu film yalnızca bir müzik olayını değil, sahne arkasındaki gerilimleri, tesadüfleri ve coşkuyu da ele alıyor. Mala Emde’nin, Jarrett’a ilham veren genç organizatör rolündeki performansı, bu tarihi olayı bugünden yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan Köln 75, müziğin tutkusunu ve gençliğin coşkulu idealizmini kutlayarak tarihin perde arkasını yeniden canlandırıyor. VIBE ISTANBUL, 2025 Yönetmenler: Nefise Motlaq, Saeed Nasiri* .png 90’lardan günümüze İstanbul’un gece hayatını ve kulüp kültürünün evrimini takip eden belgesel, elektronik müziğin ritmiyle şekillenen bir şehir portresi sunuyor. İstanbul’un enerjik ve özgür ruhunu görünür kılan film, izleyiciyi kulüplerin derinliklerine ve şehrin titreşen seslerine sürüklüyor. Elektronik müzik sahnesinde Berlin ve Amsterdam’la birlikte anılan İstanbul, 80’lerin sonlarında bir dans destinasyonuna dönüşür. Bu dönüşümün mimarları, sorunlu bir coğrafyada özgürlük, ifade ve hoşgörü kültürünü var etmek için 40 yıldır mücadele vermektedir.

SOUND DREAMS OF ISTANBUL, 2024 Yönetmen: Anıl Eraslan Çellist, besteci Anıl Eraslan’dan, bir rüyadan yola çıkan ve İstanbul’daki doğaçlama müzik sahnesine dair bir belgesel. Eraslan’ın müzisyen dostlarıyla birlikte çıktığı bu yolculukta, sesle ilgili rüyalar ve doğaçlama performanslar iç içe geçiyor. Sokaklardan stüdyolara yayılan sesler, şehrin çok katmanlı yapısını ve dönüşen kimliğini ortaya koyuyor. Müzisyenler, ses sanatçıları ve arşiv kayıtları eşliğinde izleyiciyi işitsel bir keşfe çıkaran film, İstanbul’u duyarak anlamaya çalışıyor. SOUNDTRACK TO A COUP D’ETAT, 2024 Yönetmen: Johan Grimonprez .png Oscar adayı bu belgesel, 1960’taki Kongo darbesine ABD’nin kültürel ve politik müdahalesi üzerinden bakıyor. Patrice Lumumba’nın suikastını ve dönemin sömürgeci dinamiklerini arşiv görüntüleri ve caz müziği eşliğinde anlatıyor. Film, Thelonious Monk ve Max Roach gibi müzisyenlerin ABD tarafından "yumuşak güç" aracı olarak farklı ülkelere gönderilmesini, Soğuk Savaş’ın "serin" yüzü olarak ele alıyor. Bir Darbenin Soundtrack’i, Kongo’daki direnişi müzikle buluşturan güçlü bir hafıza çalışması.

PAVEMENTS, 2024 Yönetmen: Alex Ross Perry 1990’ların kült alternatif rock grubu Pavement’ı odağına alan film, belgesel ve kurmaca ögeleri özgün bir yolla birleştiriyor. Hayranları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, grubun hikâyesini sahneden perdeye taşırken arşiv görüntüleri, sahne arkası anekdotlar ve teatral yorumları iç içe geçirerek zaman ve gerçeklik algısını bilinçli biçimde bulanıklaştırıyor. Pavements, sadece bir grup portresi değil, aynı zamanda kolektif hafızaya ve hayranlığın yaratıcı gücüne dair özgün bir keşif sunuyor. SADECE BİRKAÇ GÜN (QUELQUES JOURS PAS PLUS), 2023 Yönetmen: Julie Navarro Oyuncular: Benjamin Biolay, Camille Cottin, Amrullah Safi Sadece Birkaç Gün, müzik eleştirmeni Arthur’un Paris yakınlarındaki bir mülteci kampına gönderilmesiyle başlayan içsel dönüşümünü konu alıyor. Göçmenlerin maruz kaldığı şiddete tanıklık eden Arthur, kendini istemeden bir direnişin yüzü olarak bulurken, insan hakları savunucusu Mathilde ile beklenmedik bir yakınlık kuruyor. Filmin başrolünde, Fransız müziğinin önde gelen isimlerinden Benjamin Biolay yer alıyor. Yönetmenin bu ilk filmi, dayanışma ve medyanın rolüne mizah ve duygu katarak düşündürücü bir anlatı sunuyor.

MOR VE ÖTESİ: TAMİRİ MÜMKÜN, 2023 Yönetmen: Recep Yılmaz Mor ve Ötesi: Tamiri Mümkün, Türkiye rock müziğinin öncü gruplarından Mor ve Ötesi’nin 28 Mayıs 2022’de İnönü Stadyumu’nda verdiği unutulmaz konseri sinematik bir deneyime dönüştüren bir film. 35 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu tarihi konser sadece bir müzik performansı değil, aynı zamanda kolektif bir hafıza ânı olarak öne çıkıyor. Grup üyelerinin sahne arkası yorumları ve etkileyici görsel kurgusuyla film, izleyiciyi müziğin birleştirici gücüne tanıklık etmeye davet ediyor. PINK FLOYD AT POMPEII MCMLXXIII, 1972 Yönetmen: Adrian Maben Rock müziğin efsanevi grubu Pink Floyd’un 1971’de seyircisiz olarak Pompeii’nin antik tiyatrosunda verdiği eşsiz performansı belgesel ve deneysel sinemanın sınırlarında dolaşarak yüceltiyor. Yönetmenin kamerası, müziği doğayla, taşla ve sessizlikle buluşturuyor. The Guardian’ın “tarih öncesi taş duvarlar arasında yankılanan ses, zamanla bir sanat formuna dönüşüyor” diye tanımladığı film, grubun yaratıcı sürecine dair kesitlerle zenginleşerek konserden öte sinematik bir deneyime dönüşüyor.

REKLAM TATLI GÜNLER (LES DEMOİSELLES DE ROCHEFORT), 1966 Yönetmen: Jacques Demy Oyuncular: Catherine Deneuve, George Chakiris, Françoise Dorléac Jacques Demy'nin 1967 yapımı bu klasik müzikalinde, Catherine Deneuve ve Françoise Dorléac’ın canlandırdığı ikiz kız kardeşler, Rochefort kasabasındaki tekdüze hayatlarından sıyrılıp büyük hayallerinin peşinden gitmenin yollarını arar. Bir yandan sanatla uğraşır, diğer yandan aşkı ve özgürlüğü bulmaya çalışırlar. Şehre gelen bir karnaval, gizli âşıklar ve kaçırılmış karşılaşmalar, yollarını beklenmedik şekilde kesiştirir. Michel Legrand’ın caz etkili müzikleri, göz alıcı renk paleti ve dansla iç içe geçmiş sahneleriyle Tatlı Günler, gündelik hayatın sıradanlığına karşı neşeli ama hüzünlü bir düş kurar. SUPRÊMES, 2021 Yönetmen: Audrey Estrougo Oyuncular: Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre 1990’ların başında, Fransa banliyölerinde gençler polisle çatışırken hip-hop kültürü isyanın en güçlü ifade biçimi haline gelir. Joey Starr ve Kool Shen, bu atmosferde doğan ve kısa sürede Fransa'nın en büyük rap grubu haline gelen Suprême NTM'nin temellerini atar. Bu biyografik film, grubun 1988'deki kuruluşundan 1992'deki ilk büyük konserine kadar olan dönemi, grubun müziği ve duruşuyla, dönemin toplumsal dinamiklerini ve gençlerin isyanını sahneye taşıyor. Théo Christine ve Sandor Funtek'in performansları, grubun enerjisini ve karizmasını izleyiciye aktarıyor.