İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 9 emniyetçiye soruşturma açıldı 3 kişi için tutuklama talebi
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, 9 emniyet mensubu hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i etkin pişmanlıktan serbest kaldı, 3 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 emniyet personelinden 3'ü tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu 9 kişiden 5'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.
Bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi.
İstanbul merkezli 36 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu muvazzaf 60 asker hakkında da tutuklama talep edilmişti.