Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İSTANBUL KAR YAĞIŞI 2023 | İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı, kar var mı? Kışın ilk karı ne zaman?

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Uzmanlar tarafından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği açıklanırken özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler kar yağışı açıklamlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Ocak ve Mart ayı şiddetli kar yağışları ile gündeme gelmişti. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasını ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in hava durumu tahminlerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

Giriş: 21.01.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Uzman isimlerin açıklamaları sonrasında İstanbul'da kar yağışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da yağmur ve kar yağışı azlığı sebebiyle barajların doluluk oranı düşüş gösteriyor. "Kışın ilk karı istanbul'a ne zaman yağacak?" sorusu gündeme gelirken Meteoroloji bazı iller için kritik uyarılarda bulundu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri ile "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı...

  • METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA BEKLENİYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE 

    MGM açıklamasına göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • UZMAN İSİM AÇIKLADI

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

    Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda...

    Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye'de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.

  • İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

    Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı bekleniyor.

  • METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.