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        Haberler Gündem Güncel İstanbul için rip akıntısı uyarısı | Son dakika haberleri

        İstanbul için rip akıntısı uyarısı

        İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı geldi. Açıklamada, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:58
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        İstanbul için rip akıntısı uyarısı
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        İstanbul Valiliği, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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