İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları

Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibarıyla kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Esenler Başkanı ve oy oranları…

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