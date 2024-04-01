İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu! 31 Mart Yerel Seçim sonuçları
Türkiye bugün bir kez daha vatandaşlık görevini yerine getirmek adına sandık başındaydı. Sandıkların açılmaya başlamasının ardından Esenler Belediye Başkanı'nın kim olduğu ise büyük merak konusu haline geldi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Esenler belediye başkanı ve oy oranları…
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Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibarıyla kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Esenler Başkanı ve oy oranları…
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ESENLER BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. CHP adayı Mehmet Tevfik Göksu, yüzde 51.35 oy aldı.
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PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK, ZARFLAR NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
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