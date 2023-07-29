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        Haberler Gündem İstanbul depremi açıklaması: İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler açıklandı! Prof. Dr. Naci Görür Marmara depremi için uyardı!

        Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamalar geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uyarılarını yineleyen Görür, olası Marmara depremi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 17:20
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        • 1

          İstanbul depremi açıklamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Olası Marmara depremi için Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılar geldi. Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

        • 2

          NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "MİNİMUM 7.2 MAKSİMUM 7.6"

          Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz. Orada zaten değişik kollar var. O kolların, o dalların kırılmasını bekliyoruz. İstanbul'da deprem ciddi, değişen birşey de yok. Hep söylediğimiz gibi İstanbul'u depreme hazırlamak lazım.

        • 3

          Bizzat yapmak lazım. Bu işin şakası yok. Sürekli hep onu diyorum seferberlik havası içinde yapmak lazım. İstanbul'da depremin yaklaştığı kesin. Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Dolayısıyla o olasılıkta, benim kanaatime göre daha umutsuz sonuçlara gidiliyor. Çünkü her yıl bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda, iki buçuk santimlik harekete denk gelen stres artımı meydana geliyor. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.

        • 4

          İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

          İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.

        • 5

          İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

          İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        • 6

          AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

          Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

          Cevizli

          Bağlarbaşı

          Fındıklı

          Girne

          Esenkent

          Gülsuyu

          Aydınevler

          Altayçeşme

          Gülensu

          Yalı

          Zümrütevler

          Çınar

          Altıntepe

          Feyzullah

          İdealtepe

        • 7

          PENDİK

          Kavakpınar

          Velibaba

          Kaynarca

          Ahmet Yesevi

          SULTANBEYLİ

          Hamidiye

          Turgut Reis

          Akşemseddin

          Mimar Sinan

          Mecidiye

          Ahmet Yesevi

          Abdurrahmangazi

          Orhangazi

          Yavuz Selim

          Hasanpaşa

          Adil

          Mehmet Akif

        • 8

          TUZLA

          Postane

          Aydınlı

          Şifa

          Mimar Sinan

          Yayla

          İstasyon

          Aydıntepe

          ATAŞEHİR

          İçerenköy

          KARTAL

          Hürriyet

          Karlıktepe

          Orhantepe

          Atalar

          Esentepe Petrol İş

          Cevizli

        • 9

          Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

          Paşa

          Merkez

          ZEYTİNBURNU

          Maltepe

          Seyitnizam

          Beştelsiz

          Sümer

          Veliefendi

          Çırpıcı

          Telsiz

          Nuripaşa

          Kazlıçeşme

          Yeşiltepe

          Merkez Efendi

          Gökalp

        • 10

          AVCILAR

          Deniz Köşkler

          Cihangir

          Ambarlı

          Merkez

          Gümüşpala

          Üniversite

          Firüzköy

          M. Kemal Paşa

          Yeşilkent

          BAĞCILAR

          Yıldıztepe

          Evren

          Kirazlı

          Demirkapı

          Hürriyet

          Merkez

          Fevzi Çakmak

          Yenigün

          Kemalpaşa

          Kazım Karabekir

          Çınar

          Yenimahalle

          Bağlar

          İnönü

          Yavuz Selim

          Mahmutbey

          Fatih

          Barbaros

          Göztepe

          Sancaktepe

        • 11

          BAHÇELİEVLER

          Şirinevler

          Zafer

          Kocasinan

          Soğanlı

          Hürriyet

          Yenibosna

          Çobançeşme

          Cumhuriyet

          Fevzi Çakmak

          BAKIRKÖY

          Osmaniye

          Kartaltepe

          Yeşilköy

          Zeytinlik

          Şenlikköy

          Ataköy 2-5-6

          Ataköy 3-4-11

          Ataköy 7-8-9

          Cevizlik

          Yenimahalle

        • 12

          BAŞAKŞEHİR

          Ziya Gökalp

          Şahintepe

          Güvercintepe

          BAYRAMPAŞA

          Altıntepsi

          Muratpaşa

          Yenidoğan

          İsmetpaşa

          Terazidere

          Ortamahalle

          Yıldırım

          Kartaltepe

        • 13

          BEYLİKDÜZÜ

          Barış

          Yakuplu

          Kavaklı

          Marmara

          Adnan Kahveci

          Dereağzı

          Cumhuriyet

          Gürpınar

          Büyükşehir

          Sahil

        • 14

          BEYOĞLU

          Piyalepaşa

          Piri Paşa

          Kaptanpaşa

          Fetih Tepe

          Keçeci Piri

          Hacıahmet

          BÜYÜKÇEKMECE

          Batıköy

          Fatih

          Pınartepe

          Güzelce

          Atatürk

          Hürriyet

          ESENLER

          Fatih

          Nine Hatun

          Menderes

          Kazım Karabekir

          Tuna

          Fevzi Çakmak

          Oruç Reis

          Çifte Havuzlar

        • 15

          ESENYURT

          Atatürk

          Örnek

          Saadet dere

          İnönü

          Namık Kemal

          Yenikent

          Fatih

          İncirtepe

          Ardıçlı

          Güzelyurt

          Mehter Çeşme

          Pınar

          Talatpaşa

          Merkez

          EYÜPSULTAN

          Nişanca

          Topcular

          Düğmeciler

          Defterdar

          İslambey

          Karadolap

          Güzeltepe

        • 16

          GAZİOSMANPAŞA

          Merkez

          Sarıgöl

          Yıldız Tabya

          GÜNGÖREN

          Merkez

          Güneştepe

          Mareşal Çakmak

          A.Nafiz Gürman

          Haznedar

          Genç Osman

          Akıncılar

          Sanayi

          Mehmet Nesih İzmen

          Güven

          Tozkoparan

          KAĞITHANE

          Talatpaşa

          Merkez

          Gürsel

          KÜÇÜKÇEKMECE

          Kanarya

          Cumhuriyet

          Cennet

          İnönü

          Yeliova

          Gültepe

          Fevzi çakmak

          Halkalı

          İstasyon

          Yenimahalle

          Söğütlüçeşme

          Kartaltepe

          Sultan Murat

          Fatih

          Kemalpaşa

          Atakent

        • 17

          FATİH

          Mevlanakapı

          Şehremini

          Akşemseddin

          Seyyid Ömer

          Ayvansaray

          Kocamustafapaşa

          Derviş Ali

          Yavuz Sultan Selim

          Yedikule

          Hırkai Şerif

          Balat

          İskenderpaşa

          Topkapı

          Silivri Kapı

          Atıkalı

          Molla Gürani

          Sümbül Efebdi

          Ali Kuşcu

          Haseki Sultan

          Zeyrek

          Karagümrük

          Cerrahpaşa

          Aksaray

          Cibali

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