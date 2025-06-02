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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!

        İstanbul'da, mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi tarafından bir mezarın üzerinde bulunan ölü bebeğin sırrı çözüldü. Yapılan çalışmalarda ölü bulunan bebeğin 20 yaşındaki annesi Aynur Ç. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.A. gözaltına alındı. Bebeğin bir haftalık ve erkek olduğu belirlenirken, olayla ilgili iki şüpheli 'Kasten Öldürme Suçundan' adliyeye sevk edildi. Annenin ifadesi kan dondurdu...

        Giriş: 02.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:27
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        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
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        İstanbul'da kan donduran olay, 3 gün önce öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.

        BİR HAFTALIK ERKEK BEBEK

        Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin, bir haftalık erkek bebek olduğu öğrenildi.

        BEBEĞİN CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Savcılığın; olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek, cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ANNENİN KUCAĞINDA GÖRÜNTÜLER

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ölü bebeğin annesinin 20 yaşındaki Aynur Ç. olduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada Aynur Ç.’nin, doğum yaptığı hastanede bebek kucağındayken çıkarken görüntülerine ulaşıldı.

        ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

        Beylikdüzü’nde oturduğu belirlenen Aynur Ç. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Aynur Ç.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.A. da Arnavutköy’de yakalanarak gözaltına alındı.

        'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN SEVK EDİLDİLER

        Savcılığın talimatı üzerine 2 şüpheliye, ‘Kasten Öldürme’ suçlarından işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Poliste ifade veren şüpheli Aynur Ç., “Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyordum. 2018 yılında babamı kaybettim. Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete döndü. Ben de geri dönecektim. Ancak üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul’da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırarak okumaya başladım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu” dedi.

        "ONA BAKABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

        Bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını anlatan Aynur Ç., “Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattım” diye konuştu.

        "BEBEĞİ BIRAKTIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ"

        Hastanede doğumdan sonra, yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç., “Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirme bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp, evime geldim. Bebek önceleri emiyordu. Ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim” dedi.

        HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Öte yandan gözaltına alınan erkek arkadaşı S.A. ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini iddia etti.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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