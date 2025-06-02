Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!

İstanbul'da kan donduran olay, 3 gün önce öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.

Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin, bir haftalık erkek bebek olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ölü bebeğin annesinin 20 yaşındaki Aynur Ç. olduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada Aynur Ç.’nin, doğum yaptığı hastanede bebek kucağındayken çıkarken görüntülerine ulaşıldı.

Savcılığın talimatı üzerine 2 şüpheliye, ‘Kasten Öldürme’ suçlarından işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

Poliste ifade veren şüpheli Aynur Ç., “Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyordum. 2018 yılında babamı kaybettim. Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete döndü. Ben de geri dönecektim. Ancak üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul’da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırarak okumaya başladım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu” dedi.

"ONA BAKABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını anlatan Aynur Ç., “Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattım” diye konuştu.

"BEBEĞİ BIRAKTIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ"

Hastanede doğumdan sonra, yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç., “Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirme bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp, evime geldim. Bebek önceleri emiyordu. Ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim” dedi.

HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan gözaltına alınan erkek arkadaşı S.A. ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini iddia etti.