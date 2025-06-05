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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20!

        İstanbul'da bayram arifesinde yollar boş kaldı. Kent genelinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:39
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20!
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        İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı.

        AA'da yer alan habere göre megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçülüyor.

        Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor.

        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
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