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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da sabah yola çıktılar; TEM Otoyolu'nda trafik oluştu

        İstanbul'da sabah yola çıktılar; TEM Otoyolu'nda trafik oluştu

        Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan ayrılan vatandaşlar TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. Kocaeli'ne kadar trafik yoğunluğu gözlemlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da trafik uyarılarında bulunurken, "Yolun sonu bayram olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 05.06.2025 - 08:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:53
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        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
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        İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi.

        İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

        BOLU GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

        Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara çıktı. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidenler, otoyolun Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

        Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

        Trafikte yoğunluğun azaltılması için Düzce il sınırından Ankara'ya kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin 4 Haziran Çarşamba saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı. Sadece yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların geçişine izin verilecek.

        YERLİKAYA'DAN UYARI: YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yolun sonu bayram olsun" dedi.

        "Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik" diyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

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        "Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek.

        Sadece 1 km hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini % 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının % 47’si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik.

        Kurban Bayramı’nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız…

        Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.

        Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."

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