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        Haberler Gündem İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 oranında zam! 2023 aylık - günlük - saatlik İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 oranında zam! İşte 2023 aylık - günlük - saatlik ispark ücretleri

        İBB Meclisi'nde Temmuz ayında İspark ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmıştı. İBB Saraçhane binasında gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 3. oturumunda İspark'ın otopark ücret tarifelerine yüzde 57'ye varan oranda zam yapılmasına karar verildi. İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen İspark'ın yeni ücret tarifesi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. İşte 2023 aylık - günlük - saatlik İSPARK ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 08:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:30
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        • 1

          İBB Meclis toplantısında İstanbul’da aylık - günlük - saatlik İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 oranında zam yapıldı. Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer'in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan 33 liralık otopark ücreti 50 liranın üzerine çıktı. Gözler "2023 aylık - günlük - saatlik İSPARK ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 yeni, zamlı İSPARK ücretleri listesi...

        • 2

          İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

          İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumunda İspark'ın otopark ücret tarifelerine yüzde 57'ye varan oranda zam yapıldı. İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen İspark'ın yeni ücret tarifesi, bugünden itibaren geçerli olmak kaydıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. 3 Metro projesi için toplam 688 Milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi.

        • 3

          YÜZDE 55 İLE 57 ARASINDA ZAM YAPILDI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı üçüncü oturumu İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İBB tarafından Eylül ayında meclise sunulan İSPARK zam talebini içeren teklif ve 3 Metro projesi için dış borçlanma teklifleri ilgili komisyonlarda incelendi. Komisyonlar tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen teklifler neticesinde İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile 57 arasında zam yapıldı. 3 Metro projesi için dış borçlanma tekliflerinin kabul edilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine toplam 688 milyon Euro borçlanma yetkisi verildi. İBB Meclisi'nde Temmuz ayında İspark ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmıştı.

        • 4

          2023 İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Aralarında; Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer'in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan otopark ücreti 33 liradan 52 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde, 2 saate kadar olan otopark ücreti 42 liradan 66 liraya, 4 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 8 saate kadar olan ücret 65 liradan 101 liraya, 12 saate kadar olan ücret 86 liradan 134 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 130 liradan 202 liraya ulaştı. Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 23 lira olan 1 saatlik park ücreti 36 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 4 saate kadar olan ücret 37 liradan 58 liraya, 8 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 12 saate kadar olan ücret 72 liradan 95 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 94 liradan 146 liraya yükseldi.

        • 5

          Yol üstü otoparklarında ise, birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 2 saate kadar olan ücret 42 liradan 66 liraya, günlük park ücreti 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti ise 14 liradan 22 liraya çıkarıldı.

          Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 lira, 1-2 saatlik ücret 52 lira, günlük ücret 124 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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