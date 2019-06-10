10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ( TCDD), Halkalı-Kapıkule arası 229 kilometrelik demiryolunun yenilenmesi projesi kapsamında, İstanbul sınırları içinde 956 parseli kamulaştıracak.
Demiryollarını çağın gereklerine uygun hale getirmek için, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi Kapsamında İstanbul İli Sınırlarında Kalan 956 Adet Parselin Kıymet Takdiri Yapılması İşi" adı altında açılan ihale 18 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi’nin koordinasyonunda ve TCDD Genel Müdürlüğü kontrollüğü altında inşası yapılacak olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, çift hatlı ve 200 kilometre hızlı gitmesi hedefleniyor. Demiryolu hattının Halkalı-Ispartakule istasyonu arasında kalan 9 kilometrelik kısmının yapımı TCDD’nin öz kaynakları tarafından karşılanacak. Ispartakule–Çerkezköy arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik kısmının finansmanı ise ulusal fonlardan alınacak. Çerkezköy-Kapıkule arasındaki yaklaşık 150 kilometrelik asıl büyük kısım ise AB’den gelecek hibe yardımla yapılması planlandı.
Projeye başlamak için, TCDD genel müdürlük emri ile kamulaştırma yapılacak parsellerin "kıymet takdiri" yapılmasının istendiği belirtilen ihale dosyasında şöyle denildi: "Söz konusu proje kapsamında kalan taşınmazların üzerinde gerekli olan inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi ve projenin belirlenen sürede tamamlanabilmesini teminen öncelikle kamulaştırma planları kapsamında kalan taşınmazların kıymet takdirlerinin hazırlanması gerekmektedir."
Şartname uyarınca yapılacak çalışmaların genel amacı, arazi ve arsaların bulunduğu mahalle parsel düzeyinde kıymet takdir değerlerinin araştırılması. Yatırım güzergahında uzlaşma sağlanamayan malikler ve kadastro görmemiş parsellerle ilgili olarak açılan davalarda bilirkişi raporlarının da incelenmesi istenen ihale dosyasında, kısmen kamulaştırılan parsellerle ilgili olarak da şöyle denildi:
“Kısmen kamulaştırılan parsellerde kamulaştırmadan arta kalan arazi ve arsaların değerlerinde olabilecek kayıpların ve/veya değer artışlarının araştırılması ve buna göre söz konusu parsellerin tamamen kamulaştırılmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi ve bu yolla ulaşılan sonuçların İdareye raporlanması."
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