İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
İstanbul'da, iki taksi şoförü arasında iddiaya göre müşteri alma nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Müşteriler iki taksiye de binmedi
İstanbul Avcılar'da olay, Gümüşpala Mahallesi’ndeki Şükrübey metrobüs üst geçidi yakınında dün akşam saatlerinde meydana geldi. 3 kişi bir taksiye binmek istedi.
İKİ TAKSİ AYNI ANDA DURDU
DHA'daki habere göre işaret etmeleri üzerine D-100 yan yolda ilerleyen iki taksi aynı anda durdu. Her iki taksi şoförü de müşterilerin kendisini durdurduğunu söyleyince aralarında tartışma başladı.
TAKSİ ŞOFÖRLERİ BİRBİRİNE SALDIRDI
İki taksi şoförü müşterilerin yanında yumruklarla birbirlerine saldırdı. Birbirlerini yerde sürükleyen taksicilerin kavgası çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İKİ TAKSİYE DE BİNMEDİLER
Kavgaya çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın ardından müşteriler iki taksiye de binmeyeceklerini belirtip olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförleri de araçlarına binerek caddeden uzaklaştı.