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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi - Son dakika haberi

        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi

        İstanbul Kartal'da 6 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evde yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara yaşamını yitirdi. Binada Büyük paniğin yaşandığı anlarda bazı apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Sigaradan çıktığı belirtilen yangında 3 kişinin de dumandan etkilendiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:44
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          Kartal'da 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

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          DHA'nın haberine göre yangında dairede tek yaşayan 81 yaşındaki Hasan Kara hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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          Yangın saat 06.30 sıralarında 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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          Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binada yaşayan 1'i bebek 5 çocuk ve 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edildi.

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          Yapılan çalışmalarda ekipler daireye girdiğinde 81 yaşındaki Hasan Kara'yı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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          Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen bebek ve çocuklar ambulansta tedavi altına alındı.

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          Hasan Kara'nın cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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          "YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ"

          Bina sakini Serdar Çalışkan, "Sigaradan çıkmış yangın. Dairedeki kişi yatalaktı. Cenazesini balkona aldılar. Çıkarırlar birazdan savcı gelecek. Mahsur kalanların hepsi tahliye edildi. Bebeği aldılar. Çocuklar vardı. Şu anda tahliye bitti" dedi.

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