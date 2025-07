İstanbul Caz Festivali'nde bu hafta

32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz’a kadar, klasiklerden yenilikçi stillere uzanan, cazın özgürleştiren doğasından ilham alan yetenekleri müzikseverlerle İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlamaya devam ediyor. 28 yıldır Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında, caz dünyasının sınır tanımayan vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi ismi Jazzmeia Horn ile asi ve yenilikçi stiliyle türler arasında gezinerek bir müzik efsanesine dönüşen Grammy ödüllü Meshell Ndegeocello bulunuyor.

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden ve ücretsiz gerçekleştirilen Parklarda Caz konserleri 12-13 Temmuz’da, 2025’in Genç Caz+ finalistleri ve Amsterdam çıkışlı Jungle by Night ile müziği şehrin parklarına taşıyor. 13 Temmuz Pazar günü festivalin İstanbul’a en özgü etkinliklerinden Caz Vapuru’nun yolcularına, farklı stillerde performanslarıyla, İstanbullu swing topluluğu Brassist, Dixieland ve New Orleans blues esintileriyle Kaan Arslan Co, İstanbul’un underground müzik dünyasından DJ Ozan Maral ve deneyimli müzisyen Kamucan Yalçın and Friends eşlik edecek.

Festivalde Bu Hafta

Sınır tanımayan vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi ismi: Jazzmeia Horn

Sultan Park- Swissôtel The Bosphorus, 7 Temmuz Pazartesi #resim#1273849# Cazın en özgün ve etkileyici seslerinden Jazzmeia Horn, 7 Temmuz Pazartesi akşamı Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus'ta festival izleyicisiyle buluşuyor. Scat ve spoken word tekniğindeki ustalığı, güçlü vokali ve yenilikçi yaklaşımıyla cazın sınırlarını genişleten sanatçı, üç albümüyle üç kez Grammy adaylığı kazandı. Social Call, Love & Liberation ve büyük orkestra düzenlemeleri içeren Dear Love ile caz dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Horn, 2024'te yayımlanan Messages albümünde daha sade bir yaklaşımla derinlikli ve cesur bir anlatım sundu. Jazzmeia Horn'un zarif yorumuyla şekillenen bu özel gece, yazın en unutulmaz müzikal deneyimlerinden biri olacak. Asi ve yenilikçi tarzıyla Meshell Ndegeocello Sultan Park - Swissôtel The Bosphorus, 8 Temmuz Salı #resim#1273850# Meshell Ndegeocello, James Baldwin'in The Fire Next Time eserinden ilhamla 2016'dan bu yana üzerinde çalıştığı No More Water: The Gospel of James Baldwin albümünü, yazarın 100. yaşında yayımladı. Amerika'da siyah olmanın varoluşsal sancılarını güçlü sözler ve umut dolu ritimlerle anlatan albüm, sanatçıya 2024 Grammy Ödülleri'nde En İyi Alternatif Caz Albümü ödülünü kazandırdı. Her albümünde tarzını yeniden şekillendiren ve dinleyiciyi şaşırtmayı başaran Ndegeocello, popüler akımların ötesinde özgün bir müzikal dil yaratıyor. Meshell Ndegeocello, CE Partners katkılarıyla, Baldwin'in fikirlerini İstanbul'un siluetine taşıdığı bu özel gecede, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus'ta sahnede olacak.

Zamansız samba ruhu ve Rio neşesiyle ilk kez Türkiye'de: Brezilya Gecesi: Rogê The Marmara Esma Sultan Yalısı, 9 Temmuz Çarşamba Brezilyalı sanatçı Roger José Cury, bu yaz ilk kez Türkiye'ye geliyor. Rio'dan Los Angeles'a uzanan müzikal yolculuğunda yapımcı Thomas Brenneck ile kaydettiği Curyman albümüyle uluslararası sahnede dikkat çeken Rogê, samba-funk'tan hüzünlü baladlara uzanan tarzıyla geleneksel Brezilya ritimlerini modern dokunuşlarla buluşturuyor. Arthur Verocai'nin yaylı düzenlemeleriyle zenginleşen albüm, evrensel bir tınıya ulaşıyor. SNOC gösteri sponsorluğundaki bu özel konserde Rogê, samba güneşini ve karnaval neşesini İstanbul'a getirecek. Uzun süredir beklenen yeni albümüyle Meltem Ege & Friends festivalde Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 10 Temmuz Perşembe #resim#1273852# Caz vokalisti, besteci ve akademisyen Meltem Ege, kariyerine Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek başladı; bugün Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde ders veriyor, caz vokalini deneysel müzik ve tiyatroyla harmanlıyor. 2012'de Önder Focan'la yayımladığı Songbook albümünde Şenova Ülker'in trompeti, Bulut Gülen'in trombonu, Ozan Musluoğlu'nun kontrbası ve Ferit Odman'ın davuluyla bir araya gelen Meltem Ege, yerli caz sahnesinde önemli bir iz bıraktı. Sanatçı, iki kıtada ve iki dilde kaydettiği yeni albümü Solitude'un Türkiye prömiyerini GO ON's ve Single Circle katkılarıyla festival sahnesinde gerçekleştirecek.

Her daim dinamik sahne performansıyla: Kerem Görsev Quintet "Clear Horizon" Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 11 Temmuz Cuma #resim#1273853# Ülkemizin en önemli caz piyanist ve bestecilerinden Kerem Görsev, 1987'de kurduğu Kerem Görsev Trio için bestelediği parçalardan orkestra düzenlemelerine, prestijli festivallerdeki konserlerinden caz üzerine hazırladığı televizyon ve radyo programlarına kadar Türkiye'de cazın gelişimine önemli katkılar sundu. Son albümü Clear Horizon'da topladığı sekiz beste, sabahın dinginliğinde Como Gölü'nün sularına yansıyan siluetlerden ilham alırken, adını Alfred Hitchcock'un "yalnızca yaratıcılığın var olduğu, dikkat dağıtıcı ve endişe verici hiçbir şeyin bulunmadığı bir ufuk" tanımından alıyor. Albümde Görsev'e uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ferit Odman, Volkan Hürsever, Barış Doğukan Yazıcı ve Engin Recepoğulları eşlik etti. Beş usta müzisyen, şimdi bu yaratıcı huzuru sahneye taşıyor. Renk Renk Caz Atölyeleri: Ritim ve Portre Atölyesi İKSV Alt Kat I 10 Temmuz Perşembe, saat 14.30 İKSV Alt Kat I 12 Temmuz Cumartesi, saat 11.30

İKSV Alt Kat I 12 Temmuz Cumartesi, saat 14.30 İKSV Alt Kat, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding'in katkılarıyla 10-12 Temmuz'da, 6-8 ve 9-12 yaş grubu çocuklara yönelik Renk Renk Caz Atölyeleri düzenleyecek. 10 Temmuz'da çocuklar, müzisyen Ezgi Daloğlu ve sanat eğitmeni Uğur Kaya eşliğinde ritim duygularını keşfederken enstrümanları portrelere dönüştürecek; 12 Temmuz'da Meltem Ege ile Latin caz ritimlerini, bossa nova ve samba gibi türleri tanıyacak. Müzik ve görsel sanatı buluşturan bu atölyeler, çocuklara hem yaratıcılıklarını ifade etme hem de beraber öğrenme fırsatı sunacak. Sandalyelerinizi kapıp gelin: Parklarda Caz Beylikdüzü Yaşam Vadisi 12 Temmuz Cumartesi, saat 17.30 İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı 13 Temmuz Pazar, saat 17.30 Festivalin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, yazın ritmini şehre yaymaya devam ediyor. Bu yıl sahnede, Avrupa festivallerinin vazgeçilmez grubu Jungle by Night olacak. Amsterdam çıkışlı grup, analog dans müziğini nu-disco, Krautrock, 70'ler funk ve 80'ler elektronik tınılarıyla harmanlayarak; synthesizer, bas, davul, gitar ve üflemelilerle zenginleştirilmiş enerjik bir sound sunuyor. Konserden önce ise 2025'in Genç Cazcıları izleyiciyle buluşacak.

Binmeyen kalmasın: Caz Vapuru kalkıyor! Kabataş İskelesi I 13 Temmuz Pazar, saat 11.00 #resim#1273854# İstanbul Caz Festivali’nin en keyifli geleneklerinden Caz Vapuru, 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden demir alarak Boğaz hattı boyunca Anadolu Kavağı’na doğru yol alacak ve müzik dolu bir gün yaşatacak. Vapurun her köşesi bir sahneye dönüşürken caz, swing ve dans Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde izleyicilerle buluşacak. Bu yıl vapurun konukları arasında, New Orleans’ın brass band geleneğini günümüze taşıyan İstanbullu üflemeliler beşlisi Brassist, Ragtime ve Dixieland’in dramatik üslubunu erken dönem caz repertuvarıyla birleştiren Kamucan Yalçın and Friends, 1920’lerin caz ruhunu yeniden canlandıran Kaan Arslan Co ve setleriyle uluslararası kulüplerde adından söz ettiren, İstanbul’un underground dünyasından DJ Ozan Maral yer alıyor. Söyleşi // Groove on the Brain: How Jazz Shapes the Mind Salon İKSV, 7 Temmuz Pazartesi İstanbul Caz Festivali ve Avrupa Biyokimya Toplulukları Federasyonu (FEBS) işbirliğiyle, 5-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 49. FEBS Kongresi kapsamında Danimarka Ulusal Araştırma Vakfı Beyinde Müzik Merkezi direktörü, nörobilimci ve caz müzisyeni Peter Vuust’a, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güneş Özhan, piyanoda Bilge Günaydın ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek. Etkileşimli gerçekleştirilecek söyleşide dinleyiciler, cazın ritmi ve doğaçlamalar eşliğinde beynin müziği nasıl algıladığını tecrübe edecekler.

İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ile İKSV Passo gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) temin edilebilir.