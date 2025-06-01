Yarışlar nedeniyle kapanan İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alınan transit gemi trafiği, kuzey-güney yönlü açıldı.
Giriş: 01.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışlarının tamamlanmasının ardından kuzey-güney yönlü olarak açıldığı bildirildi.
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