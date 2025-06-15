İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi Film ve Video Programları, bu yıl 18’incisi düzenlenen DOCUMENTARIST İstanbul Belgesel Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’den yeni yapım belgesellere odaklanan “Türkiye Panorama” seçkisi, 19 Haziran'a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

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Gösterim programında bu yıl da Türkiye’nin toplumsal hafızasına, bireysel direnişlere, yerel anlatılara ve kültürel sürekliliğe odaklanan filmler yer alıyor. Politik baskılara karşı kültürel üretimi odağına alan belgeseller, kadınların, LGBTİ+ bireylerin, göçmenlerin, işçilerin ve sanatçıların hikâyelerine kulak veriyor.

GÖSTERİM PROGRAMI

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17 Haziran Salı

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15.30 Ezda (14’)

Domates Biber Depresyon (68’) *

17.30 Sürgün Asla Bitmez (99') *

18 Haziran Çarşamba

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15.30 Bir Arkadaşlık Hatırası (16’) *

Seva (54’) *

17.30 Bazen Hep Birlikte (74’) *

19 Haziran Perşembe

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15.30 İris Yürüyüşü (21’) *

Biz Radyoyu Çok Sevdik (67’) *

17.30 Elibirlik: Yırcalı Kadınlar (29’) *

Traugott (46’) *