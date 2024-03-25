İstanbul baraj doluluk oranı son durum: 25 Mart İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları
İstanbul baraj doluluk oranları, yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Megakentin su kaynaklarında tehlikeli durum geride kaldı ve son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışların aralıklarla devam ettiği İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı. İşte, 25 Mart 2024 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...
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İstanbul barajları doluluk oranları yakından takip ediliyor. Barajlardaki su oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 25 Mart Pazartesi günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
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25 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 80.11 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 80.03 olarak açıklandı.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 37.09 seviyesindeydi.
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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,01
Büyükçekmece Barajı yüzde 75,84
Darlık Barajı yüzde 86,83
Istrancalar Barajı yüzde 63,08
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Elmalı Barajı yüzde 89,71
Ömerli Barajı yüzde 89,45
Pabuçdere Barajı yüzde 74,08
Sazlıdere Barajı yüzde 59,27
Terkos Barajı yüzde 82,83