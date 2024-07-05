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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul baraj doluluk oranı son dakika: 5 Temmuz 2024 son dakika İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum: 5 Temmuz İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul barajları doluluk oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda bir hayli sıcak olan havalar sonrasında vatandaşlar baraj doluluk oranlarını araştırıyor. İSKİ tarafından paylaşılan İstanbul baraj doluluk oranlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Temmuz 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:56
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları olan barajların doluluk oranı yükseliyor. Son birkaç gündür lokal olarak yağış alan İstanbul ve bunaltıcı sıcaklar baraj doluluk oranlarını sorgulatıyor. İşte, 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

        • 2

          5 TEMMUZ 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; 5 Temmuz günü barajların doluluk oranı yüzde 67,97 olarak ölçüldü.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          5 Temmuz 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

          Alibey Barajı yüzde 38.81

          Büyükçekmece Barajı yüzde 63.54

          Darlık Barajı yüzde 68.15

          Istrancalar Barajı yüzde 33.05

        • 4

          Elmalı Barajı yüzde 69.17

          Ömerli Barajı yüzde 77.15

          Pabuçdere Barajı yüzde 53.07

          Sazlıdere Barajı yüzde 56.81

          Terkos Barajı yüzde 79.51

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