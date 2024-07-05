İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları olan barajların doluluk oranı yükseliyor. Son birkaç gündür lokal olarak yağış alan İstanbul ve bunaltıcı sıcaklar baraj doluluk oranlarını sorgulatıyor. İşte, 5 Temmuz 2024 Cuma İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...