İsrailliler bir kez daha sokaklara indi: Esir takası anlaşması ve Başbakan Netanyahu'nun istifası isteniyor

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.