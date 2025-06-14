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        Haberler Dünya Ortadoğu "İsrail’e bilgi aktarıldığı" iddiasına yalanlama | Dış Haberler

        "İsrail’e bilgi aktarıldığı" iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:10
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        "İsrail'e bilgi aktarıldığı" iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı' iddiası doğru değildir. Kürecik Radar Üssü, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları doğrultusunda kurulmuştur ve NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Kürecik Radar Üssü'nden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır. Söz konusu radar üssünden elde edilen verilerin, NATO müttefiki olmayan İsrail ve benzeri ülkelerle paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir. Aksi yönde yürütülen kara propaganda, şayet bir gaflet ürünü değil ise ancak 5'inci kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemlerdir. Buna ilaveten ülkemizin iç ve dış güvenliği ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin alenen paylaşılması TCK 217/A uyarınca da suçtur. Türkiye, İsrail'in Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmaya dönük faaliyetlerine karşıdır ve bu yöndeki eylemlerine herhangi bir destek vermesi asla söz konusu değildir. Türkiye bu yaklaşımını, NATO içerisinde de sergilemekte ve İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına karşı da gerekli tavrı almaktadır" denildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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