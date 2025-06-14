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        Haberler Dünya İsrail ve İran'dan karşılıklı saldırılar - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail ve İran'dan karşılıklı saldırılar

        İran ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı. İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 06:06 Güncelleme: 14.06.2025 - 06:06
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        İsrail ve İran'dan karşılıklı saldırılar
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        İran ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu.

        İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi.

        NATANZ'IN YANI SIRA İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİS DE VURULDU

        İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

        İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

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        İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

        İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

        İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRILARI

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

        İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

        Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

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        Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.

        Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı.

        İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.

        İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 6 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırıda Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı dahil çok sayıda bina hedef alınmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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