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        Haberler Gündem "İsrail uçakları Türkiye’de" iddialarına yalanlama!

        DMM, "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:13
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        "İsrail uçakları Türkiye'de" iddialarına yalanlama!
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        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

        Türkiye ile İsrail arasında sivil, askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır.

        Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

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