İsrail tarafından alıkonulan Şuayb Ordu'nun eşi Habertürk'e konuştu

Aktivist Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyra Akdeniz Habertürk'e konuştu. Gemiye baskın görüntülerinin eşinin gemiye yerleştirdiği kamera sayesinde kaydedildiğini anlatan Sümeyra Akdeniz Ordu 'eşimle gurur duyuyorum' dedi.

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Sümeyra Akdeniz Ordu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Geçen seneden beri beraber bu eğitimlere katılıyoruz. Şiddetsiz kısmının altını vurgulayarak söylüyorum. Kendimizi sadece barışçıl şekilde nasıl gösterebiliriz diye. Kamera kaydını ben çektim. Gemiye kamerayı eşim yerleştirmişti. Kameraya uzaktan erişebiliyorduk. O esnada eşimle telefondaydım ve kayıt altına alıyordum. Tahrik etme amaçlı birçok şey yapacaklarını biliyorduk. Elimizden geldiğince ekipçe 1,5 senedir bunun için hazırlanıyorduk. Biliyoruz ki hedef tahtasına genellikle Türkler alınıyordu. 2010 yılında 10 kişiyi şehit vermemiz tesadüf değildi. Eşim bunun farkında olarak gemiye bindi. Onunla gurur duyuyorum. Şartlar elverseydik geçen sene beraber binecektik gemiye. Dışişleri ve Tel Aviv Başkonsolosluğu'ndan aradılar. 'Şuayb'in başına bir iş gelmesin diye elimizden geleni yapacağız' dediler. Mesele Şuayb değil. Uluslararası büyük çapta misyonun yine birkaç yetkili gereken müdahaleyi yapmadığı için durduruldu. Ben daha çok ablukanın kırılamamış olduğuna üzgünüm açıkçası.

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