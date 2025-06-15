Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail silah üretimini hızlandıracak | Dış Haberler

        İsrail silah üretimini hızlandıracak

        İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam edebilmesi için silah üretimine hız verme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail silah üretimini hızlandıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Amir Baram'ın büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO'ları (üst yönetici) ve üst düzey bakanlık yetkilileriyle bir güvenlik durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

        Baram'ın, savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle savaşın devam edebilmesi için silah üretiminin hızının artırılması, İran'ın füze tehdidi karşısında savunma sistemlerinin korunması için yapılacak hazırlıklar konusunda görüştüğü aktarıldı.

        İran'a yönelik saldırılarda savunma sanayinin önemine işaret eden Baram'ın büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söylediği belirtildi.

        REKLAM

        Baram'ın "savunmanın sızdırmaz" olduğuna vurgu yaparak daha yüksek silah üretim oranlarına ulaşılması, saldırı ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çektiği ifade edildi.

        "VAROLUŞSAL BİR TEHDİT"

        Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik saldırılarla İsrail'in stratejik gerçekliğinin değiştiğini savunarak "Varoluşsal bir tehdidi ortadan kaldırıyor ve güvenliğimizi sağlıyoruz." iddiasında bulundu

        İsrail ordusunun "Tahran'a giden yolu açtığını" savunan Zamir, İran'ın altyapısını ve nükleer programını hassas ve kapsamlı bir şekilde vurduklarını öne sürdü.

        Aynı şekilde İsrail ordusu, İran'ın doğusunda Meşhed vilayetinde 2 bin 300 kilometre mesafede "havadan ikmal uçağını" vurduğunu ileri sürdü. Bu saldırının, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından en uzak mesafe olduğu iddia edildi.

        İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        REKLAM

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Habertürk Anasayfa